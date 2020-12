Marido é acusado de matar idosa em MS

Tamanho do texto

Divulgação/Redes Sociais Luzia Rodrigues Bittencourt

Neste domingo (13) um homem de 77 anos é acusado de matar a esposa, Luzia Rodrigues Bittencourt. Caso aconteceu na região de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

Casal teria brigado, momento em que o homem teria golpeado a esposa com um facão, causando graves ferimentos, de acordo com o site Nova News. O filho do casal chegou a socorrer a mãe até o hospital, mas ela não resistiu e morreu em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão do homem ainda na residência, encaminhando-o à 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina, que, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) irá apurar o caso.