Mais uma etapa da Operação Ágata é deflagrada na Fronteira

Tamanho do texto

Divulgação Operação Agatha

Homens da Polícia Militar e militares do Exército brasileiro ocuparam vários postos de bloqueios nas principais estradas da região de Ponta Porã. Junto com o 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado para realização de mais uma etapa da Operação Ágatha.



A movimentação de tropas vai até o dia 31 e o objetivo é intensificar a fiscalização na faixa de fronteira, bem como fortalecer a presença do Estado Brasileiro nas regiões de Fronteira. Segundo o site Ponta Porã News, o objetivo é o fim de realizar o combate ao crime organizado, às práticas ilícitas, aos crimes ambientais e aos crimes transfronteiriços, além de trazer a promoção da integração entre órgãos de segurança em relação ao apoio e à consecução de tarefas específicas ampliando, desta maneira, a sensação de segurança da população.



Durante o período de operação, o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras irá desenvolver patrulhamento terrestre, implantação de pontos de bloqueios e, também, controle de estradas em vias urbanas e rurais, incluindo a realização de revistas a pessoas e veículos.