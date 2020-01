Mais um fugitivo da penitenciária Pedro Juan Caballero foi recapturado

ABC Color Mauro Vieira

Mais um dos 75 fugitivos do PCC (Primeiro Comando da Capital) foi recapturado na tarde deste domingo (26). Mauro Vieira, de 26 anos, é o 11º a voltar para a prisão. Ele foi encontrado em um riacho na cidade de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã.



Em postagem nas redes sociais, o criminoso havia comemorado a fuga. Ele estava cumprindo pena pelo crime de tráfico de drogas.



Conforme o ABC Color, foram policiais do Paraguai que encontraram o fugitivo tomando banho em um riacho. Mauro reagiu a prisão, ameaçando os agente para uma possível retaliação e dizendo ser um membro importante do PCC.



Uma operação, em conjunto entre a polícia do Paraguai e a polícia em Mato Grosso do Sul, foi iniciada para conseguir capturar todos os foragidos da "Penitenciária de Pedro Juan Caballero".



Caso



Um grupo de 75 presos fugiram da penitenciária de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, cidade que faz fronteira com Ponta Porã. A informação foi confirmada por autoridades do país vizinho. A ação aconteceu durante a noite deste sábado (18) e a madrugada do domingo (19) e foi descoberta por volta das 6h, horário do Paraguai, 5h no Mato Grosso do Sul. Os fugitivos estavam em um pavilhão que era destinado aos membros do PCC e, destes, apenas um não teve sucesso em escapar.