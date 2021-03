Mais de uma tonelada de maconha é apreendida pela PRF

Divulgação/PRF Caso aconteceu na cidade de Dourados

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de uma tonelada de maconha, recuperou um veículo e prendeu três homens, nesta quarta-feira (17), em Dourados.



A equipe de policiais rodoviários federais deu ordem de parada ao veículo Fiat Toro, conduzido por um homem, no km 216 da BR-163. O condutor, porém, não acatou a ordem policial e empreendeu fuga.



Durante o acompanhamento tático realizado pelos policiais, o suspeito realizava manobras e ultrapassagens perigosas, colocando em risco a vida dos demais usuários da rodovia, chegando a colidir lateralmente com um outro veículo, durante uma ultrapassagem.



De acordo com as informações da PRF, os policiais conseguiram deter o fugitivo na entrada da cidade de Dourados. O homem foi identificado e preso em flagrante. No veículo, que possuía registro de roubo/furto na cidade de Curitiba (PR), desde 2018, foram localizados e apreendidos 1.055 Kg de maconha. O homem disse que pegou o veículo na cidade de Amambai e que o transporta até Dourados. Pelo ‘serviço’ receberia R$ 1 mil.



Dois homens que estavam realizando o serviço de batedor da droga foram presos. Eles conduziam um Toyota Corolla e foram abordados por PRFs momentos antes da abordagem da Fiat Toro. Envolvidos, a droga e os veículos foram encaminhados para a Polícia Civil de Dourados.