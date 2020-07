Mais de R$ 350 mil em produtos contrabandeados são apreendidos

Divulgação/BPMR Mercadoria foi encaminhada para Dourados

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 1.150 pacotes de cigarros, 1.620 pacotes de essência de narguilé e outros produtos de origem estrangeira importados ilegalmente. Caso aconteceu na quinta-feira (17), em Nova Alvorada do Sul. As mercadorias avaliadas foram apreendidas em R$ mais de R$ 350 mil.

Segundo a PMR a apreensão ocorreu enquanto a equipe da Polícia Militar Rodoviária realizava policiamento ostensivo na região de Nova Alvorada do Sul e foi informada por usuários da via, que haviam visto um veículo GM/Trailblazer estacionado na rodovia próxima a cidade e que estaria carregado com produtos ilícitos.

A equipe se deslocou ao local e em patrulhamento foi informada por usuários que teriam visto um veículo com as mesmas características puxando um veículo Fiat/Palio. Em patrulhamento na área urbana da cidade, os policiais lograram êxito em localizar o veículo Trailblazer em frente a uma residência, onde foi possível visualizar diversas caixas de cigarros. O autor, um homem de 41 anos, confessou ser dono da carga e indicou aos policiais a segunda residência em que estaria o veículo Palio com o outro autor, um homem de 33 anos. No local foram encontrados diversos pacotes de essência de narguilé e outras mercadorias de origem estrangeira.

Além dos cigarros e essência de narguilé, também foram apreendidos relógios, óculos e roupas. Os dois autores foram conduzidos juntamente com o veículo e os produtos para a Delegacia da Polícia Federal de Dourados.