Mais de quatro litros de óleo de maconha foram apreendidos

Divulgação/DOF Caso aconteceu na última quinta

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam duas garrafas térmicas com um total de 4,5 litros de óleo extraído da cannabis sativa (maconha). Caso aconteceu durante um patrulhamento ostensivo na região de Ponta Porã.



De acordo com o DOF, os militares abordaram um motorista de 50 anos e o seu passageiro, 31, em um veículo Nissan Livina. Durante a vistoria foram localizadas as duas garrafas térmicas com a substância viscosa, de cor escura e com odor da droga.



Questionado os autores contaram que participaram do processo de extração do produto, em um sítio na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, para revendê-lo posteriormente.



Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã, onde os homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.