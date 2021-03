Mais de meia tonelada de maconha é interceptada na Fronteira

Divulgação/DOF Maconha estava em um veículo Saveiro Divulgação/DOF Maconha estava em um veículo Saveiro

Mais de meia tonelada de maconha foi apreendida pelos Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), nesta segunda-feira (22). Um adolescente de 17 anos foi apreendido e informou que havia sido ‘contratado’ como olheiro.



No veículo VW Santana os policiais encontraram 576,3 quilos de maconha e 14,8 quilos de skank. Caso aconteceu durante um patrulhamento ostensivo na região do Assentamento Santo Antônio, no município de Itaquiraí.



Os militares visualizaram o VW Santana parado próximo a uma mata, conforme o DOF. Durante a vistoria constatou-se que o veículo estava carregado com o entorpecente. Foram realizadas buscas nas imediações onde os policiais localizaram alguns fardos da droga escondidos, bem como, um adolescente de 17 anos de idade. Ele contou que foi contratado como “olheiro”. Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Itaquiraí, onde o adolescente permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.



Serviço:

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.