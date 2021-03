Mais de meia tonelada de maconha com destino a São Paulo é apreendida

Divulgação/DOF Caso aconteceu nesta terça-feira

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um caminhão Ford F-4000 carregado com 541,4 quilos de maconha que estavam escondidos em uma carga de mudas de árvores. Caso aconteceu nesta terça-feira (24), durante um patrulhamento ostensivo no perímetro urbano da cidade de Ponta Porã.



Os militares visualizaram o momento em que o condutor do caminhão tentou correr, assim que percebeu a aproximação da viatura policial, sendo detido logo em seguida. Conforme o DOF, durante a vistoria, os policiais localizaram vários volumes prensados do entorpecente escondidos nos vasos das plantas.



O homem disse que foi contratado para pegar o caminhão no Paraguai, já carregado com a droga, para levá-lo até a cidade de São Paulo. Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.