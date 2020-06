Mais de 90 quilos de maconha foram apreendidos pelo DOF

Tamanho do texto

Divulgação/DOF Caso aconteceu na noite de domingo

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam três fardos de maconha prensados mais um fardo de Skank que estavam abandonados às margens. Caso aconteceu na noite de domingo (29) na Rodovia MS-378, região do Distrito de Carapanzinho, no município de Laguna Carapã.

Segundo o DOF os militares perceberam rastros de motocicletas que seguia para uma mata. Durante as buscas pelo local, os 90,7 quilos de maconha e os 10,6 quilos de Skank foram localizados escondidos em meio à vegetação. Caso foi registrado e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.