Mais de 100 kg de maconha são apreendidos na Fronteira

Divulgação/PMR Caso ocorreu em Ponta Porã

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu mais de 100 kg de maconha após traficante não obedecer ordem de parada. Caso aconteceu nesta sexta-feira (02), em Ponta Porã.

Durante patrulhamento ostensivo na MS-164. De acordo com a PMR, no momento em que os policiais avistaram um veículo realizando manobra de retorno, realizaram imediatamente o acompanhamento tático ao suspeito. Após alguns quilômetros, o condutor abandonou o veículo na via e fugiu em direção à mata. Dentro do veículo, um GM/Corsa, com placas de Campo Grande, os policiais da PMR encontraram vários fardos com tabletes de maconha. Até o momento o autor não foi localizado. O veículo com as drogas foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.