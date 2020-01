Mãe flagra filha de 13 anos com namorado em quarto

Tamanho do texto

Divulgação/Sejusp DEAIJ fica localizada no prédio da Cepol

Mesmo alegando ter um relacionamento amoroso com uma menina de 13 anos e o fato ser confirmado por ela, o adolescente de 17 anos foi apreendido pelo crime de estupro de vulnerável. Caso aconteceu nesta segunda-feira (27) no Bairro Noroeste, em Campo Grande. O ‘casal’ foi flagrado no quarto da garota pela mãe.

Os dois teriam mantido relações sexuais, e foram descobertos pela mãe da jovem. Segundo informações da policias a menina contou que estava mantendo relacionamento amoroso há uma semana. A mãe acionou a polícia e o adolescente foi levado para a delegacia. Ao ser questionado ele confirmou a história.

Foi representada pela sua internação provisória em uma unidade educacional de internação pelo crime de estupro de vulnerável, pois por lei é considerado crime manter relações sexuais com menores de 14 anos, mesmo ‘consentindo’.