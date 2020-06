Mãe é acusada de maus-tratos contra irmãos de 3 e 8 anos

Divulgação/Coxim Agora Somente na segunda-feira o Conselho Tutelar recebeu três denuncias

Presa em flagrante uma mulher de 35 anos, após uma averiguação do Conselho Tutelar de uma denúncia de suposta situação de vulnerabilidade de duas crianças de 03 e 08 anos. Quando a polícia chegou a mulher estava embriagada. Caso aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (15), Bairro Vale do Taquari, em Coxim.

Após uma denúncia de que a mulher fazia uso excessivo de bebida alcoólica na companhia de seus filho, os policiais militares foram até o local e encontraram a mulher já alterada. A conselheira foi ameaçada de morte pela suspeita e impedida de realizar o atendimento. Segundo o Coxim Agora as duas crianças bastante assustadas com os gritos da mulher, além disso, foram encontradas várias garrafas de bebidas alcoólicas. Diante das humilhações e desacato, as conselheiras solicitaram apoio da Polícia Militar para retirar as crianças do local, em seguida a autora foi encaminhada a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim, onde foi elaborado o flagrante. Somente na segunda-feira, foram três denúncias referente ao comportamento da mulher.