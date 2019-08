Mãe de vítima de roubo reconhece e fotografa bandido e mostra à polícia

Divulgação/ Coxim Agora Jovem é preso por roubo de celular e adolescente é apreendida

A Polícia Militar de Coxim, prendeu um jovem de 23 anos por roubo e apreendeu uma adolescente de 17 anos, por receptação, no final da tarde desta terça-feira (27), na rua Jambo, no bairro Jorge Ritt.

A Força Tática da PM tomou conhecimento do roubo de um aparelho celular ocorrido nesta segunda-feira (26) e passou a realizar rondas pela cidade, os policiais foram acionados pela mãe da vítima, informando que ela havia acabado de tirar uma foto do autor, quando ele passava em uma motocicleta com o pneu furado.

Os militares foram até o local e ao verificar a foto, reconheceram o jovem. Segundo Coxim Agora, os policiais foram até o endereço do suspeito e conseguiram abordá-lo, o autor era o mesmo da imagem e ainda estava de posse da motocicleta irregular, ele confessou a autoria do roubo do celular e que teria ameaçado a vítima com uma possível arma na cintura, também informou que trocou o celular por 5 paradinhas de pasta base de cocaína.

Os policiais foram até a casa da receptora de 17 anos e conseguiram recuperar o celular, além de encontrar uma paradinha de maconha com a adolescente.

O jovem e a adolescente foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim juntamente com o celular e o entorpecente para as demais providências.

O GTRAN foi acionado pela Força Tática para dar suporte na ocorrência e encaminhou a motocicleta ao pátio do CIRETRAN (Circunscrição Regional de Trânsito) de Coxim, assim como é chamado em todos os municípios do território nacional.