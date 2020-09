Maconha com destino ao Paraná é interceptada

Tamanho do texto

Divulgação/DOF Três pessoas foram presas na ação

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) interceptaram, nesta terça-feira (22) um veículo GM Celta carregado com 95,500 quilos de maconha.

Apreensão ocorreu durante um bloqueio policial na rodovia MS-289, região de Coronel Sapucaia, segundo o DOF. Caso aconteceu quando os policiais deram ordem de parada ao veículo, que seguia em direção a Amambai. O condutor e as duas passageiras deram respostas desencontradas sobre o que faziam na região de fronteira. Durante a vistoria, os policiais localizaram vários volumes prensados do entorpecente em compartimentos ocultos no veículo.

Os três disseram que foram contratados para pegar a droga em Coronel Sapucaia, em uma residência, e entregar na cidade de Santa Cecília do Pavão (PR). Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Coronel Sapucaia, onde os três presos permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.