Ladrões piscineiros são detidos em Nova Andradina

Divulgação/Polícia Civil Alguns objetos foram recuperados

Um homem de 22 anos e um adolescente de 17, com ajuda de uma terceira pessoa ainda não identificada, adentraram em uma residência no Portal do Parque, em Nova Andradina, e levaram diversos objetos, no dia 11 de janeiro. Eles foram identificados e detidos nesta quinta-feira (30).

O furto ocorreu após a família sair de viagem, no dia 11 de janeiro, quando esqueceu a garagem e as janelas da casa abertas. Conforme a Polícia Civil, os investigadores realizaram diligências e descobriram que os suspeitos trabalham para uma empresa que atua no ramo de limpeza de piscina, tendo inclusive limpado a piscina da residência alvo do furto.

Suspeitos subtraíram diversos itens, tais como televisores, notebook, máquina fotográfica, cooktop, panela elétrica e peças de roupas e alimentos. As investigações prosseguem visando recuperar os outros bens subtraídos, bem como localizar um terceiro envolvido no crime. O homem e o adolescente infrator foram ouvidos e liberados para responder em liberdade já que não mais estavam em situação flagrancial.