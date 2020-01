Ladrões com armas falsas são presos

Divulgação/SIG Esquema começou a ruir na madrugada de terça-feira

Polícia Civil de Dourados, através do Setor de Investigações Gerais (SIG), desarticulou um grupo acusado de praticar cinco roubos com armas falsas na cidade. Entre os detidos está um menor de idade, outro integrante ainda está foragido. O esquema começou a ruir na madrugada de terça-feira (14), quando o adolescente infrator foi capturado por populares.

Durante a manhã de terça-feira, a polícia foi informada sobre a detenção do suspeito após ele e outros dois indivíduos terem, mediante a utilização de uma arma de fogo, subtraído um aparelho celular de vítima que transitava nas imediações do Frigorífico JBS, localizado na saída de Dourados para Campo Grande.

Os investigadores apuraram que antes de ser detido por populares o jovem, na companhia de seus dois comparsas, havia praticado outro crime idêntico, também sendo levado um aparelho celular da vítima. Conforme o site Dourados News, o SIG realizou diligências para identificar o paradeiro dos outros dois autores do roubo e às 10h de ontem foi apreendido um menor. Ele confessou ter praticado os dois roubos na companhia dos maiores de idade, um deles já preso em flagrante.

A polícia chegou a ir na residência do outro suspeito, mas ele havia fugido. No quarto dele foram encontrados dois simulacros de armas de fogo usadas nos roubos, além de dois aparelhos celulares subtraídos das vítimas. O maior preso e o menor apreendido confessaram que haviam praticado cinco roubos na região do Frigorífico JBS, sendo os trabalhadores dessa empresa e de outras localizadas nas imediações as principais vítimas.