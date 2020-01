Justiça paraguaia decreta prisão de agentes penitenciários após fuga

Reprodução/Telefuturo Paraguai Polícia Nacional já iniciou uma operação de busca dos fugitivos na área de Pedro Juan Caballero

A prisão preventiva dos agentes penitenciários da Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, acusados de facilitar a fuga dos presos, foi decretada nesta terça-feira (21), pelo Juizado Penal de Garantias da 3ª Circunscrição Judicial da cidade.

Eles foram responsabilizados criminalmente pela fuga de detentos na madrugada de domingo (19), além deles dos diretores também são acusados de facilitar a fuga dos presos. Conforme o site MS em Foco, eles serão levados para a própria penitenciária onde trabalhavam e agora passam para a condição de presos, de acordo com o despacho da juíza Valeriana Ferreira, que não aceitou o pedido da defesa dos acusados de aplicação de penas alternativas.

Fuga

Um grupo de 75 presos fugiram da penitenciária de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, cidade que faz fronteira com Ponta Porã. A informação foi confirmada por autoridades do país vizinho. A ação aconteceu durante a noite deste sábado (18) e a madrugada do domingo (19) e foi descoberta por volta das 6h, horário do Paraguai, 5h no Mato Grosso do Sul. Os fugitivos estavam em um pavilhão que era destinado aos membros do PCC e, destes, apenas um não teve sucesso em escapar.

Recapturados

Ronald Francisco Brítez Lopes, de 20 anos, Orlando Manuel Torres Verón, de 22 anos, e José Enrique Ullón Duarte, de 27 anos, Sabio Darío González Figueiredo e Eduardo Alves da Cruz, foragidos Presídio de Pedro Juan Caballero, foram recapturados, na última segunda-feira (20). Eduardo foi o primeiro a ser detido pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF), seguindo de Sabio.