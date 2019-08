Jovens roubam fios de cobre em fazenda de Coxim

Tamanho do texto

5º BPM Eles confessaram que entraram na fazenda minutos antes.

Nesta segunda-feira (26) um jovem de 18 anos e um adolescente de 17 apreendido, por furtar fios de cobre, em uma fazenda na zona rural de Coxim.

O proprietário da fazenda de 29 anos acionou a Polícia Militar e informou que ao chegar no local se deparou com os dois indivíduos dentro de sua casa furtando a instalação elétrica.

Segundo a vítima, um dos elementos estava com um saco cheio de fios de cobre, quando perceberam a presença do proprietário, fugiram do local.

De posse das características dos suspeitos, os militares foram até o local e abordaram os suspeitos voltando em uma bicicleta com um alicate e os fios de cobres furtados. Segundo Coxim Agora, eles confessaram que entraram na fazenda minutos antes.

Os envolvidos foram para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim juntamente com o alicate e fios furtados para as demais providências.