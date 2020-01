Jovem usou arma do sogro para matar esposa

Tamanho do texto

Divulgação Nicole e Felipe

Felipe da Silva Gomes, 19 anos, foi preso em flagrante pela morte de sua esposa a adolescente Nicole Teixeira Amorim, 17 anos. Ela foi assassinada depois de uma discussão. O autor usou a espingarda do sogro para cometer o crime. Caso aconteceu no último domingo (19) em São Gabriel do Oeste.

O acusado foi entregue na delegacia pelo pai. Segundo informações da polícia, o casal discutiu e, em seguida, Felipe disparou. O bebê de dois meses do casal estava na casa quando a adolescente foi baleada. Após atirar na mulher, o suspeito fugiu do local e foi para a casa do pai, onde confessou o que havia feito. O pai o levou até a delegacia da cidade, onde o rapaz foi preso em flagrante por feminicídio.

A vítima foi encontrada pelo pai, sendo socorrida e encaminhada para atendimento médico e morreu ao dar entrada no hospital da cidade. A arma utilizada pelo autor, uma espingarda calibre 22, pertencia ao pai da vítima e foi apreendida pela polícia.