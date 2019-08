Jovem simula próprio sequestro e acaba preso

Divulgação/Porã News Osvaldo Ramon Rios Vilhalba

Osvaldo Ramon Rios Vilhalba, 19 anos, foi preso depois de simular o próprio sequestro, na última terça-feira (20), em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã. O autor estava foragido por roubo.



O crime foi descoberto após Osvaldo enviar uma mensagem de texto de seu celular para a sua mãe, simulando ser um sequestrador e dizendo que ele havia sido raptado em Pedro Juan.



Após a ligação a mulher acionou os agentes Polícia Nacional do Paraguai que o encontraram em uma estrada vicinal do Assentamento Romero Cúe. De acordo com o site Porã News, na delegacia, ele negou o raptou e alegou que tudo não passava de uma brincadeira. Osvaldo acabou preso, pois estava foragido e tinha um mandado de prisão por roubo.