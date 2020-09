Jovem é preso por dirigir embriagado em MS

Tamanho do texto

Divulgação/Políca Militar Polícia Militar de Paranaíba

Em Paranaíba, os policiais militares prenderam um jovem de 18 anos, por dirigir embriagado na última segunda-feira (21).

Caso aconteceu durante patrulhamento na Avenida Getúlio Vargas, quando avistou um veículo que ziguezagueava pela via, seu condutor estava com uma lata de cerveja na mão e havia outros dois indivíduos no carro.

Segundo a Polícia Militar, uma abordagem ao veículo foi realizada, encontrando mais latas de cerveja em seu interior. Foi constatado que o condutor do veículo estava embriagado e que não possuía Carteira Nacional de Habilitação. O autor confessou que havia ingerido algumas cervejas.

O motorista recebeu voz de prisão e foi entregue na delegacia de Polícia Civil. Os demais passageiros do veículo foram liberados no local da abordagem por não haver nada contra eles.