Jovem é executado a tiros em lanchonete

Tamanho do texto

Alfredo Neto/ JP News Caso aconteceu na noite de quinta-feira

Rafael Rodrigues Viana, 25 anos, foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (24), no bairro Interlagos, em Três Lagoas. A vítima estava em uma lanchonete quando foi executado com seis tiros. Motivo do crime ainda não foi esclarecido

Rafael estava na companhia de duas pessoas quando o autor que estava em outra mesa foi na direção da vítima e realizou os disparos, conforme o site JPNews. O acusado fugiu logo em seguida e a vítima morreu no local. Caso foi registrado, imagens da câmara de segurança devem identificar o autor.