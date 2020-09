Jovem é assassinado pelo cunhado em MS

Divulgação/Sinpol Caso é investigado na Polícia Civil

Bruno Rodrigo Martins, 24 anos, foi assassinado a tiros pelo cunhado. Crime aconteceu na noite de domingo (20), na cidade de Bela Vista.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava com amigos ingerindo bebida alcoólica, em um lugar conhecido como “Prainha do Pompilho”. Em determinado momento, o autor chegou e iniciou uma briga com um dos jovens que estavam na prainha. Depois da discussão Bruno foi procurar pelo seu cunhado quando foi atingido pelo tiro no peito.

O acusado fugiu em seguido, a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O caso foi registrado na delegacia da cidade.