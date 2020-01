Jogador de futebol é ferido com tiros de fuzil

Divulgação Jogador teve o joelho destruído pelos disparos

O jogador de futebol Fábio ‘Chacho’ Alcaraz, foi atingido por sete tiros de fuzil em um ataque de pistoleiros em Capitan Bado. Além dele a brasileira Jéssica Nunez Arevalos, que foi ferida pelos tiros,foi socorrida. Mas, não resistiu e morreu.



Crime aconteceu na noite de terça-feira (28) na casa do comerciante Celso Maldonado Duarte de 46 anos conhecido como ‘Maracanã’. Conforme o site ABC Color, o alvo dos pistoleiros seria o comerciante.



O joelho do jogador ficou destruído por causa dos tiros e os médicos terão de fazer a reconstrução. Fábio jogou pelo time de futebol da cidade de Sete Quedas, em Mato Grosso do Sul, até dezembro de 2019.



A vítima estava atrás do comerciante que também foi atingido por 35 tiros e morreu no local. A polícia procura agora por imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os pistoleiros. Ainda não há informações sobre o motivo da execução.