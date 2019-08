Jeep estacionado na contramão causa acidente e deixa idoso ferido

Maikon Leal/ Coxim Agora O idoso foi socorrido por terceiros e encaminhado ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva

Motorista de veículo GM Onix, Dorival Zanchin de 65 anos, sofreu uma lesão no braço após colidir carro contra um Ford Jeep que estava estacionado na contramão da avenida General Mendes de Morais, no bairro Jardim Aeroporto, em Coxim.

O acidente aconteceu por volta de 19 horas desta quarta-feira (28), em frente a delegacia de Polícia Civil.

Informações obtidas pelo Coxim Agora são de que o condutor de uma carreta VW tipo cegonha estava utilizando o guincho do Jeep para subir um carro apreendido na rampa da carreta quando o condutor do Onix colidiu frontalmente com o Jeep.

Testemunhas disseram que um táxi seguia logo a frente e conseguiu desviar do Jeep, já o condutor do Onix não teve tempo e acabou colidindo. No local não havia nenhum tipo de sinalização, os veículos estavam sendo retirados do pátio da delegacia e levados para a cegonha.

Os airbags do Onix dispararam e a vítima sofreu uma possível lesão no braço esquerdo, o idoso foi socorrido por terceiros e encaminhado ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, em Coxim.

O GTRAN (Grupamento de Trânsito) da Polícia Militar compareceu no local para registrar a ocorrência.

O condutor da cegonha havia subido vários veículos na carreta e estava utilizando o local para subir outros carros de outros lugares para serem encaminhados para Campo Grande.