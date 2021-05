Irmãs são presa em boca de fumo em Dourados

Divulgação/PCMS Caso aconteceu na última terça-feira

Após mais de um mês de investigação, o Setor de Investigações Gerais (SIG) conseguiu fechar uma boca de fumo em Dourados, prender duas mulheres e apreensão de 302 gramas de pasta base, 168 gramas de cocaína e mais R$ 8 mil, além de balanças de precisão em outros petrechos para o comercio do entorpecente.



Na tarde desta terça-feira (25), a equipe recebeu informações que uma das investigadas estaria na região da praça Paraguai para distribuição de 100 gramas de pasta base, diante desta informação os investigadores realizaram diligencias no local e conseguiram encontrar a investigada junto com um homem numa moto. Segundo a Polícia Civil, ao perceber a abordagem tentaram evadir-se mas foram impedidos por uma das equipes no local.



Com a investigada foram encontradas duas pedras de pasta base que pesou aproximadamente 100 gramas. Diante da localização do entorpecente, e das investigações que já ocorriam em relação a investigada e sua irmã, as equipes deslocaram nos endereços onde em tese eles armazenavam o entorpecente e no outro onde elas também comercializavam.



No depósito de entorpecente foram encontradas 150 gramas de pasta base, e 168 gramas de cocaína, além de um envelope com vários charutos de notas de moeda nacional. Já na outra residência foi localizado a irmã da investigada e sua sócia do crime, além de ter sido encontrados 53 gramas de pasta base e 13 gramas de maconha, sendo que neste local funcionava o ponto de venda das “irmãs do rastafári”, todavia elas eram conhecidas por abastecer diversas bocas de fumo da região do bairro Campina Verde, Cachoerinha e JD Itália.



Em ambos os locais buscados pelas equipes foram encontradas balanças de precisão e outros petrechos para comercialização do entorpecente. As irmãs foram conduzidas a delegacia e presas por tráfico e associação para o trafico.