Interno é flagrado tentado pegar maconha jogada por drone na PED

Divulgação/Agepen Maconha estava acondicionada em garrafas pet que foram apreendidas pelos agentes

Um interno foi flagrado por policiais penais e militares na noite desta segunda-feira (20) em cima da Penitenciária Estadual de Dourados (PED). Identificado como Rogério Duprat do Nascimento, ele tentava resgatar dois tabletes de maconha que tinham sido jogados com a ajuda de um drone. A presença do aparelho foi descoberta pelos policiais que estavam nas torres e uma varredura foi feita nas proximidades da penitenciária, mas ninguém foi preso.

Além dos tabletes, também foram arremessadas duas garrafas pet com maconha para o interior do presídio e uma delas foi apreendida pelos policiais penais na noite de segunda e a outra foi encontrada na manhã desta terça-feira (21).

Para chegar ao teto da PED, Duprat serrou as grades da cela 16 do raio 2 e tentou pegar o entorpecente. Ele será autuado no 2º Distrito Policial que irá investigar para tentar descobrir quem tentou jogou a droga para dentro da penitenciária e também identificar o piloto do drone usado para jogar os dois tabletes de maconha no teto da PED.