IML de Corumbá tem reforma avaliada em R$ 295 mil

Acervo Sejusp IML de Corumbá

Com um investimento de R$ 295 mil o Governo de Mato Grosso do Sul, vai reformar e ampliar o Instituto Médico Legal (IML) de Corumbá.

As melhorias incluem a reforma do estacionamento, consultório e salas; instalação de bancadas, exaustores e ar condicionado na área destinada à necropsia; revisão das instalações elétricas, hidráulicas e de cobertura, além da implantação de acessibilidade e coleta seletiva. Também foram substituídas portas, janelas, pisos e revestimentos e instaladas grades para reforço da segurança, segundo a assessoria. A previsão de operacionalização do prédio é para o início de outubro.