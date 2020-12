Idoso é multado por derrubar árvores no Pantanal

Divulgação/PMA Autor não possuia autorização de queima

Em uma operação nas propriedades rurais do Pantanal da Nhecolândia depois de receber denúncias de focos de incêndio no local, Policiais Militares Ambientais de Corumbá multaram nesta segunda-feira (21) um proprietário rural de 79 anos, por incêndio em restos de galhadas, com riscos de atingir outras áreas do Pantanal. A Portaria do IMASUL nº 797, de 24 de junho de 2020 suspendeu as Autorizações Ambientais de queima controlada pelo prazo de 180 (cento e oitenta). Além disso, um Decreto Federal também proibiu a queima controlada até novembro e o arrendatário sabia da suspensão.

A PMA localizou na fazenda do infrator, localizada a 120 km da cidade, a derrubada de diversas árvores nativas isoladas em área de 10 hectares. Segundo os policiais, o proprietário possuía autorização para a derrubada das árvores, porém, não possuía a licença para a queima dos restos da madeira que foram incendiados em diversos amontoados (coivaras). O infrator foi multado em R$ 1 mil.