Idoso é executado na frente da filha em MS

Jovem Sul News Sebastião Melchíades Bezerra

Sebastião Melchíades Bezerra, 64 anos, conhecido como “Tião Mentira” foi assassinado em Chapadão do Sul nesta terça-feira (5) por volta das 22h30 com três tiros no rosto, na rua Lapa com a Rua São José dos Pinhais, no Parque União.a

A vítima estava dentro de sua casa dormindo na sala em um colchão, ao lado de sua filha de 11 anos que dormia no sofá, quando foi surpreendido pelo assassino que arrebentou a porta com um “chute” e efetuou os disparos que atingiram o rosto da vítima, segundo o site Jovem Sul News. Com o desespero, a menor saiu correndo e foi amparada por vizinhos, que acionaram os bombeiros, mas foi encontrado morto.

Corpo de bombeiros acionaram as Polícias Civil e Militar e o Conselho Tutelar, que acionaram a mãe que mora na cidade de Paraíso das Águas, para receber a criança.