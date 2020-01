Horas após homicídio, autores são presos

Tamanho do texto

CaarapoNews Delegacia de Polícia Civil de Caarapó

Dois homens de 20 e 21 anos, foram presos acusado de matar Márcio dos Santos Goncalves, 21 anos. A Delegacia da Polícia Civil de Caarapó esclareceu e prendeu os autores do primeiro homicídio ocorrido no município poucas horas depois do fato, nesta quinta-feira (9).

Após a comunicação do assassinato os investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) iniciaram diligências e conseguiram identificar e prender os autores de 20 e 21 anos, que estavam escondidos em uma residência no bairro Shallon.

Conforme a investigação a vítima e os autores estavam juntos consumindo bebidas alcoólicas em um bar durante toda a madrugada, contudo em determinado momento, por volta das 4h da madrugada, iniciou-se uma discussão entre a vítima e o rapaz de 21 anos por conta de uma menina, momento em que a vítima do homicídio acabou agredindo e lesionado o braço do rapaz. Todos foram embora, contudo momentos depois, por volta das 6h da manhã, os assassinos foram até a residência de Márcio e o chamaram. Assim que abriu a porta, o rapaz de 21 anos efetuou um disparo de arma de fogo no rosto da vítima, que veio a óbito no local, na frente de seus familiares.

A dupla fugiu, mas foram encontrados na casa de uma tia de do autor do disparo poucas horas depois. No momento da abordagem da Polícia eles empreenderam fuga, pulando por outras casas, contudo os investigadores conseguiram conter a dupla, que foi conduzida até a Delegacia local, onde foram autuados em flagrante por homicídio qualificado. Conforme a Polícia Civil, a autoridade policial responsável pela unidade irá representar pela prisão preventiva de ambos, que serão transferidos ao presídio local, onde ficarão à disposição da Justiça.

Serviço

A Polícia Civil de Caarapó conta com um canal aberto para denúncias anônimas. Trata-se de do WhatsApp 67 3453 1311 e do e-mail: denunciadpcaarapo@gmail.com. Ajude a segurança pública da cidade, denuncie a prática de delitos. O anonimato é garantido.