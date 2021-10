Homicídio ocorrido em aldeia indígena é esclarecido

Divulgação/PCMS Crime foi motivado devido a uma discussão

Homicídio praticado na aldeia indígena Jaguapiru, em Dourados, que vitimou Alex Junior Isnarde Machado, foi esclarecido. As investigações foram conduzidas por uma equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG), da delegacia de Dourados.

Após a oitiva de algumas testemunhas, foi possível identificar os autores M.B. (mulher) e M.A.C. (homem), que foram os autores das facadas e pedradas, que levaram a vítima à morte, na madrugada do dia 03/10. O crime aconteceu na reserva indígena Jaguapiru, próximo a rotatória da rodovia que corta a referida reserva, segundo a Polícia Civil. Os suspeitos foram localizados e conduzidos até a delegacia, onde confessaram o crime e foram indiciados. Aos policiais, a mulher disse que discutiu com a vítima porque ele teria ameaçado o filho dela e por isso pegou uma faca com M.A.C., correu atrás de Alex e o golpeou pelas costas e o apedrejou, com a ajuda de M.A.C. Os fatos seguem em apuração pela delegacia de Dourados.