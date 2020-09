Homens são executados após corrida de cavalo

Ponta Porã News Caso aconteceu no último domingo

Após uma corrida de cavalos Isaac Escurra Ocampos , 55 anos, e Teodoro Cuevas Benites de 56 anos foram executados a tiros em frente de casa, neste domingo (27) em Capitan Bado

Ambos foram surpreendidos por pistoleiros. De acordo com o site Ponta Porã News, um dos autores desceu com uma pistola 9mm em punho e fez vários disparos. A motivação do crime ainda não foi esclarecida. Isaac morreu no local e Teodoro chegou a ser socorrido mas não resistiu. Caso continua sob investigação.