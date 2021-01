Homem tenta esfaquear policiais durante ocorrência

Divulgação/Polícia Militar Polícia Militar Inocência

No sábado (02) em Corumbá (MS) um homem foi preso após ser flagrado portando uma faca, logo foi verbalizado para que o mesmo soltasse a faca, contudo o autor se recusava a soltar e começou a andar em direção a equipe policial com a faca em mãos de forma agressiva.

A guarnição da Força Tática foi acionada via CIOPS para atender ocorrência, o indivíduo de 35 anos com a faca em mãos, não acatando a ordem recebida, o autor foi detido por meio de uso progressivo da força e munição de impacto controlado, que somente então o indivíduo soltou a faca ao solo e foi detido.

O autor relatou que em dias anteriores se envolveu com a vítima, uma mulher de 24 anos, deu dinheiro a esta e depois a vítima não o quis mais, e nesta data consumiu bebida alcoólica, e ficou motivado a tentar matar a vítima, foi a residência da vítima, mas não a encontrou, e retornou para frente da residência de sua genitora onde ficou com a faca em mãos e seus familiares tentavam o acalmar sem êxito.

De acordo com a assesoria, a vítima relatou que se envolveu com o autor em dias anteriores, e que depois não quis mais se envolver, e que neste dia teria saído de sua residência, quando retornava, sua irmã a teria avisado que o autor estaria em frente sua residência de posse de uma faca gritando que iria matar a vítima, foi então que está se escondeu no caminho com receio do autor.

Diante dos fatos autor e vitima foram encaminhados a Delegacia de Policial Civil para tomada das devidas providencias cabíveis.