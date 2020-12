Homem que tentou estrangular a ex mulher é preso

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Civil Delegacia de Brasilândia

Delegacia de Brasilândia prenderam um homem de 22 anos, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca local.Caso aconteceu nesta quarta-feira (10).

De acordo com a Polícia Civil representou pela prisão preventiva após o suspeito descumprir medidas protetivas de urgência que o proibiam de se aproximar de sua ex-companheira. Na data dos fatos, início do mês de novembro, mesmo ciente do teor da decisão judicial, ele invadiu a casa de ex-mulher e a arrastou para um matagal, onde tentou matá-la por asfixia.

Os Policiais Civis localizaram o foragido na tarde de terça no reassentamento Novo Porto João André, “Toca da Raposa”. Ele também foi indiciado por crimes de furto e receptação praticados nos últimos dias. Preso foi recolhido a uma das celas provisórias da Delegacia de Polícia até posterior recâmbio para estabelecimento prisional adequado.