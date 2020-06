Homem que confessou ter estuprado enteada é preso

Divulgação/Polícia Civil Caso aconteceu no último sábado

Um homem de 33 anos foi preso no final da tarde do último sábado (21), em Bonito. Ele é acusado de estupro de vulnerável contra a própria enteada, uma criança de nove anos de idade.

Segundo a Polícia Civil as investigações foram iniciadas após o registro do boletim de ocorrência feito pela mãe relatando as suspeitas contra o marido, com quem é casada há cerca de dez anos. Os investigadores reuniram elementos de informação que davam conta de que o homem teria cometido o crime por três dias consecutivos, sempre quando a esposa estava trabalhando.

Interrogado após sua prisão, o homem confessou o crime. Disse que usava os dedos para abusar da criança e que, na última vez que abusou na menor, tentou penetrá-la. O suspeito já possui condenação anterior por fato similar ocorrido no ano de 2007 em Dourados. O homem está preso preventivamente e, caso seja condenado, poderá pegar uma pena que varia entre oito e 15 anos de reclusão.