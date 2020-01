Homem manda nudes da ex-mulher para a filha e é preso

Arquivo Sinpol/MS Polícia Civil de Chapadão do Sul

Após o ex-marido mandar fotos íntimas dela para a sua filha de 11 anos, uma mulher de 30 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul, na última terça-feira (21) para registrar o caso.

De acordo com os relatos da vítima, ela foi casada com o suspeito por 10 anos e que se separou dele há oito meses e que juntos eles têm um filho de oito anos. Eles concordaram que a criança moraria com ele no interior de São Paulo e que a mãe tinha direito de visitá-lo.

No entanto, a mulher explica que, ao tentar contato com o filho, foi impedida pelo ex-marido e decidiu entrar na justiça contra ele. Como vingança, o autor então enviou fotos íntimas da mulher para a filha dela e afirmou que se a vítima continuasse com a ação judicial, iria espalhar o conteúdo para os parentes dela.

Além disso, o homem disse que, caso a mulher tentasse ver o filho pessoalmente voltaria morta para a casa, segundo o site MS Todo Dia. Diante dos fatos, ela procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência.