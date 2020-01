Homem foragido da justiça é preso

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Civil Caso aconteceu em Ribas do Rio Pardo

A Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, com o apoio de um policial militar, prendeu um homem de 34 anos, que estava há anos foragido da justiça, na última quinta-feira (30).

Conforme o apurado, o indivíduo estava foragido e possuía contra si quatro mandados de prisão por três crimes de homicídio, sendo dois deles qualificados, e um tráfico de drogas. O homem era considerado um dos mais procurados em Ribas do Rio Pardo.

O autor ao ver a viatura da Polícia Civil transitando pelo Bairro Jabour, o suspeito empreendeu fuga, adentrando no brejo. Denúncias anônimas davam conta de que o indivíduo estava escondido no Bairro São Joaquim, onde foi encontrado pela Polícia Civil no dia 30 de janeiro.