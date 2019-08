Homem embriagado bate em dois carros parado

Tamanho do texto

Divulgação/Bombeiros segundo a PM, o condutor "mal conseguia ficar em pé"

Motorista embriagado, colidiu seu carro em dois veículos estacionados, por volta das 21:15 de quarta-feira (28), na rua Edu Rocha com a Porto Carrero.

Em um dos carros atingido, estava uma mulher de 36 anos, com uma menina de três anos, a mulher sofreu escoriações nos braços, rosto e corte no supercílio direito e a criança apresentava crise nervosa e chorava sem parar. Elas foram atendidas pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhadas ao pronto-socorro municipal.

Aos militares, a passageira relatou que discutia com o condutor quando ele passou em alta velocidade pela rotatória, perdeu o controle da direção e colidiu contra os veículos estacionados.

A Polícia Militar também foi acionada e ouviu de testemunhas, que após a colisão, o motorista desceu cambaleando. Dentro do carro, que teve a roda dianteira esquerda arrancada na batida, foram encontradas garrafas de cerveja vazias e uma caixa térmica.

O condutor, que "mal conseguia ficar em pé", segundo a PM, foi preso por conduzir veículo sob influência de álcool e pelo crime de danos. Ele foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil.