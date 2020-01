Homem é preso por feminicídio na forma tentada

Divulgação ..

Um homem de 47 anos foi preso nesta quarta-feira (08), em cumprimento do mandado de prisão em aberto por ter cometido o crime de feminicídio na forma tentada ocorrido em março de 2016.

Crime ocorreu em uma residência localizada na área norte do município e na ocasião o autor chegou ao local para conversar com sua ex-amásia e, logo em seguida, após discussão, desferiu golpes de faca contra a mesma atingindo-a na boca, na cabeça e no peito. Logo após o crime, o autor evadiu-se do local tomando rumo ignorado e a vítima foi socorrida ao Hospital Regional do município.

O autor foi detido pelos Policiais Militares e encaminhado ao Primeiro Distrito Policial, aonde segue à disposição da justiça.