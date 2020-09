Homem é preso por desacato e direção perigosa

Tamanho do texto

A Polícia Militar prendeu um homem de 30 anos por direção perigosa, ameaça, desacato e resistência a prisão, em Coxim.

Caso aconteceu durante rondas pelo Bairro Piracema, quando próximo a ponte do Rio Taquari. Os policiais se depararam com um piloto que ao viatura policial demonstrou extremo nervosismo. Ele não obedeceu e acelerou a moto colocando em risco a vida dos usuários da via.

Após ser abordado o homem negou a ser revistado, ameaçou e demonstrou total falta de respeito a ação da equipe de serviço que foi necessário o uso moderado da força policial para conter a agressividade e algemá-lo. O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia civil para as demais providências.