Homem é preso com faca perto de centro infantil

Tamanho do texto

Divulgação/PM Autor foi preso após denúncias anônima

Perto de um Centro Educacional Infntil (CEI) em Coxim, um homem de 40 anos, foi preso com uma faca. O caso aconteceu nesta segunda-feira (26).



Os policiais foram acionados por testemunhas informando que o autor estava com uma faca na cintura na avenida Virgínia Ferreira, próximo a um mercado. Conforme o site Edição MS, após rondas o autor foi localizado próximo a um CEI de Coxim. Com bastante movimento, de crianças e de pais, devido ao horário de entrada das crianças na unidade, o autor foi abordado pelos militares. A faca estava na sua cintura e media aproximadamente 20 centímetros de lâmina.



O autor foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Coxim, onde o caso foi registrado como porte de arma.