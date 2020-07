Homem é preso após ameaçar mulher com faca

Tamanho do texto

Divylgação/PM Arma foi apreendida

Um homem de 36 anos foi preso por ameaça, desacato e resistência e seu irmão de 29 anos por desobediência e perturbação do sossego.

Os policiais foram acionados por uma mulher, ela relatou que seu marido estava embriagado e ameaçando por ela ter ido a casa dos familiares com seus filhos. Conforme a Polícia Militar os militares foram até o endereço informado na Rua Das Saudades e conseguiram localizar o autor com a faca, que ainda desacatou, resistiu a prisão e tentou agredir a equipe policial, mas foi preso. O irmão ao tentou resgatar o autor, sendo necessário efetuar disparo de elastômero para contê-lo e efetuar a prisão. Acusado foram presos e encaminhados para a delegacia de polícia para as demais providências.