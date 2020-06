Homem é flagrado com arma de fogo

Divulgação/Polícia Civil Policiais apreenderam nesta quinta-feira

Os policiais da 5° Delegacia de Polícia deflagrou operação de enfrentamento à crimes de homicídio e durante realização do cumprimento do mandado de busca e apreensão, contra um homem de 36 anos, expedido pela 2º Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande, os policiais civis se deslocaram até uma residência no Bairro Aero Rancho, na última quarta-feira (3).

Conforme a Polícia Civil, durante as buscas os investigadores localizaram uma pistola calibre .765mm, marca Taurus, modelo PT57S, oxidada, municiada com 14 munições no carregador e alimentada com um uma munição na câmara, todas da marca CBC, e uma munição caliber .40, marca CBC, sendo o autor GHS após indagado a respeito do registro disse não possuir qualquer documento que autorize a posse de armas de fogo.

Ainda na casa foram encontrados três coldres, uma guaiaca (cinto para armazenamento de munições em couro) contendo três cartuchos CBC de calibre .36, 03 (três) cartuchos S&W Special Calibre .44 e cinco cartuchos CBC calibre.44, sendo assim, foi dada voz de prisão ao autor GHS. Em seguida a equipe deslocou até o segundo endereço determinado no mandado de busca e apreensão, onde foi localizado um coldre e um cabo de revólver confeccionado em madeira.