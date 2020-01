Homem é encontrado morto dentro de casa

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Civil Corpo não apresentava ferimentos visíveis

O corpo de Basílio Teles Batista, 56 anos, foi encontrado em sua residência nesta terça-feira (28), no município de Ponta Porã.

Basílio trabalhava em uma casa de eventos e morava , que morava sozinho, foi encontrado morto caído dentro de seu quarto.

A vítima teria problemas de saúde que teria provocado a sua morte que foi registrada como morte a esclarecer, conforme o site Porã News. Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) e peritos da Polícia Técnica que com o apoio dos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar de Ponta Porã coordenados pela delegada Analu Lacerda Feraz foram ao local.