Homem é autuado por desmatamento ilegal no Pantanal

Divulgação/PMMS Desmatamento foi à margem da Estrada Parque no Pantanal

Em Corumbá, durante fiscalização preventiva nas propriedades rurais margeando a Estrada Parque, Policiais Militares Ambientais localizaram um desmatamento realizado sem a licença ambiental.

O proprietário da fazenda tem 37 anos, e residente em Corumbá, com uso de máquinas havia desmatado uma área de pouco mais de 1 hectare de vegetação nativa, medidos em GPS pelos Policiais, segundo ele, para plantio de lavoura.

A madeira resultante do desmatamento ainda estava em leiras no local. As atividades foram interditadas. De acordo com a MPMS, o infrator foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.000,00. Ele também responderá pelo crime ambiental de desmatamento, que prevê pena de três a seis meses de detenção.