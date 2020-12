Homem desaparecido desde sexta é encontrado

PC de Souza/Edição MS Corpo será levado para o Estado do Alagoas

Foi encontrado no último final de semana o corpo de José Aparecido dos Santos, de 43 anos, que estava desaparecido no Rio Taquari desde a madrugada desta sexta-feira (11). O corpo que foi encontrado neste sábado (12) a 500 metros do local do afogamento, em um banco de areia, será levado para o estado de Alagoas.

A vítima é do estado de Alagoas e estava no município de Coxim prestando serviços de instalação de torres de celular, segundo o site Edição MS. Caso aconteceu quando os funcionários estavam descansando e pescando, quando José acabou desaparecendo no Rio.