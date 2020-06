Guerra entre grupos criminosos na Fronteira deixa irmãos mortos

Divulgação/ABC Color Corpos estavam em avançado estado de decomposição

Um confronto entre dois grupos criminosos na Fronteira, deixou os irmãos Benicio Arguello Larrea e Yhony Arguello Larrea, morto. Os corpos foram localizados no último domingo (7) na a região de Lorito Picarda, em Pedro Juan Caballero. Os irmãos teriam sido assassinados em outro local e os corpos desovados no meio da mata.

Ao todo foram cinco tiros contra as vítimas. Benício foi assassinado com dois disparos e seu irmão com três tiros, sendo dois na cabeça e um no rosto, conforme o site ABC Color. O assassinato é tratado como execução pela maneira como os corpos foram encontrados. As vítimas estavam em avançado estado de decomposição e vestiam uniformes militares.