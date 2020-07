Garras incinera duas toneladas de droga

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Entorpecente foi apreendido na última quinta

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestros (Garras) realizou a incineração de 2 toneladas de substância entorpecente, nesta terça-feira (21).

Os entorpecentes foram apreendidos em uma ação conjunta do Garras com a PRF, na última quinta. Conforme a polícia a droga estava escondida em uma carga de carnes de um caminhão frigorífico, que trafegava na BR 163, próximo à cidade de Bandeirantes e teria como destino a cidade de Fortaleza, no Ceará.