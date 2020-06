Gari é multado por maus-tratos a cachorra

Tamanho do texto

Divulgação/PMA Morte aconteceu no último sábado

Uma gari foi multado por maus-tratos a uma cachorra que morreu neste sábado (27). Caso aconteceu em Costa Rica. A morte do animal foi atestada por uma médica veterinária, atestando o óbito ontem (27) de uma cachorra por desnutrição.

A denunciante afirmou que encontrara a cadela na rua e encaminhará por sua conta para tratamento, com concordância da proprietária. Conforme a PMA, a veterinária que cuidou da cachorra disponibilizou aos policiais o laudo e várias fotos do animal em tratamento, na tentativa de se reverter as infecções pela falta de alimento, porém, não conseguiu salvar a cadela.

Uma equipe da PMA deslocou-se até a residência da proprietária do animal. A moradora confirmou os fatos e informou que não tinha condições econômicas para tratar da cachorra, pois é diarista contratada pela prefeitura na limpeza urbana (gari). A infratora (27) foi autuada administrativamente e foi multada em R$ 500.